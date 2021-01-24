Вора в законе Зюзю выдворили с Украины

39-летнего вора в законе по прозвищу Зюзя выдворили с Украины . Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл авторитет, чтобы встретиться с представителями местной преступной среды и решить вопрос перераспределения криминальных доходов. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на Украину вне официальных пунктов пропуска.

Полиция установила местонахождение Зюзи и задержала его с целью недопущения распространения преступного влияния. Вора в законе доставили в Государственную миграционную службу, где ему выдали предписание о запрете въезда в страну на три года.

Нацполиция опубликовала видео с задержанным.

На кадрах Зюзя отказывается говорить о своем воровском статусе. Его выпроваживают из страны.