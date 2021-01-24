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Вор в законе Зюзя выдворен с Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Вора в законе Зюзю выдворили с Украины
Фото: Кадр из видео
39-летнего вора в законе по прозвищу Зюзя выдворили с Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл авторитет, чтобы встретиться с представителями местной преступной среды и решить вопрос перераспределения криминальных доходов. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на Украину вне официальных пунктов пропуска.
Полиция установила местонахождение Зюзи и задержала его с целью недопущения распространения преступного влияния. Вора в законе доставили в Государственную миграционную службу, где ему выдали предписание о запрете въезда в страну на три года.
Нацполиция опубликовала видео с задержанным.
На кадрах Зюзя отказывается говорить о своем воровском статусе. Его выпроваживают из страны.
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