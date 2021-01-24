Более 160 полярников эвакуировали с баз в Антарктиде

"Из-за землетрясения магнитудой 7 в 210 км к востоку от базы Фрей управление по чрезвычайным ситуациям региона Магальянес сообщает, что были эвакуированы 80 человек с базы Фрей, 40 с базы О’Хиггинс, 10 с базы Фильдес и 31 с базы Прат", — говорится в сообщении.