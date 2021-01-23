Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве задержаны подозреваемые в убийстве на свадьбе жениха и его брата 

News.ru 13 минут назад
Подозреваемых в двойном убийстве во время свадьбы задержали в Москве
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в расправе над женихом и его братом во время свадебного торжества в Новой Москве. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению, — сказал собеседник ТАСС.

Свадьбу праздновали в одном из клубов в Новой Москве. Один из гостей выстрелил в жениха из пистолета, а потом застрелил и его брата. Они погибли на месте. По словам инсайдера, причиной стал бытовой конфликт.
В Москве произошло двойное убийство на свадьбе
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
News.ru: последние новости
В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19 В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19 Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге Генерал Росгвардии присвоил помещение военных для салона красоты жены Генерал Росгвардии присвоил помещение военных для салона красоты жены
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение