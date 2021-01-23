Подозреваемых в двойном убийстве во время свадьбы задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в расправе над женихом и его братом во время свадебного торжества в Новой Москве . Об этом рассказал источник в правоохранительных органах

Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению, — сказал собеседник ТАСС.

Свадьбу праздновали в одном из клубов в Новой Москве. Один из гостей выстрелил в жениха из пистолета, а потом застрелил и его брата. Они погибли на месте. По словам инсайдера, причиной стал бытовой конфликт.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника.