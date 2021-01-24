Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Раскрыто имя подозреваемого в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве 

Lenta.ru 36 минут назад
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве на свадьбе
Фото: РИА Новости
В убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве подозревается 31-летний Владимир Девятаев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным РЕН ТВ, мужчина, проживающий в Московской области, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что он состоял в товарищеских отношениях с убитым женихом. Так, именно Девятаев после первого дня свадьбы отправился с ним и невестой по магазинам, чтобы купить продукты. Причины конфликта, произошедшего во второй день, пока остаются неясными.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ищут пособника предполагаемого убийцы, который по просьбе подозреваемого привез на место конфликта пистолет — именно из этого оружия и были застрелены жених и его брат.
23 января СМИ раскрыли подробности убийства на свадьбе в Новой Москве. Отмечалось, что пуля попала прямо в сердце 36-летнему жениху. Мужчина скончался на месте. Он праздновал свадьбу в загородном клубе, церемония была пышной и растянулась на два дня.
Свадьбу посетили много гостей, с одним из них у жениха возник конфликт. В результате он покинул свадьбу, но вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия.
Всего стрелок произвел шесть или семь выстрелов, из которых один был прямо в сердце жениха. Также погиб и 34-летний брат мужчины. Погибшие — уроженцы Молдавии с российским гражданством.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Последние новости
На Украине раскрыли происхождение записи разговоров Байдена и Порошенко На Украине раскрыли происхождение записи разговоров Байдена и Порошенко В МВД назвали число участников несанкционированной акции в центре Москвы В МВД назвали число участников несанкционированной акции в центре Москвы Умер телеведущий Ларри Кинг Умер телеведущий Ларри Кинг
Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение