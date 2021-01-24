Полиция установила личность подозреваемого в убийстве на свадьбе

В убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве подозревается 31-летний Владимир Девятаев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, мужчина, проживающий в Московской области , был задержан сотрудниками правоохранительных органов . Отмечается, что он состоял в товарищеских отношениях с убитым женихом. Так, именно Девятаев после первого дня свадьбы отправился с ним и невестой по магазинам, чтобы купить продукты. Причины конфликта, произошедшего во второй день, пока остаются неясными.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ищут пособника предполагаемого убийцы, который по просьбе подозреваемого привез на место конфликта пистолет — именно из этого оружия и были застрелены жених и его брат.

23 января СМИ раскрыли подробности убийства на свадьбе в Новой Москве. Отмечалось, что пуля попала прямо в сердце 36-летнему жениху. Мужчина скончался на месте. Он праздновал свадьбу в загородном клубе, церемония была пышной и растянулась на два дня.

Свадьбу посетили много гостей, с одним из них у жениха возник конфликт. В результате он покинул свадьбу, но вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия.

Всего стрелок произвел шесть или семь выстрелов, из которых один был прямо в сердце жениха. Также погиб и 34-летний брат мужчины. Погибшие — уроженцы Молдавии с российским гражданством.