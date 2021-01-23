В Японии уничтожат десятки тысяч кур из-за птичьего гриппа 

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ТК «Звезда»: последние новости

В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газа: есть погибшие

СМИ сообщили о гибели двух человек при обрушении на шахте в Кузбассе

Восемь рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине