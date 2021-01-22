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На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа 

ТАСС 16 минут назад
На рынке в Краснодаре произошел взрыв газа, есть погибшие
Фото: depositphotos.com
Источник в экстренных службах региона сообщил, что есть погибшие и пострадавшие
Взрыв из-за разгерметизации газового баллона произошел в пятницу в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие", — сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел на территории цветочного рынка.

Он также сообщил, что после инцидента из опасной зоны эвакуировали порядка 100 человек.
В МЧС по Краснодарскому краю журналистам подтвердили информацию о происшествии, по данным ведомства, напротив жилого дома по улице Владислава Посадского происходит возгорание. "Происходит возгорание в здании, предварительно, на общей площади 150 кв. м. На месте находится служба пожаротушения. Организован штаб пожаротушения", — говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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