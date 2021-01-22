На рынке в Краснодаре произошел взрыв газа, есть погибшие

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Источник в экстренных службах региона сообщил, что есть погибшие и пострадавшие

Взрыв из-за разгерметизации газового баллона произошел в пятницу в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре , сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие", — сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел на территории цветочного рынка.

Он также сообщил, что после инцидента из опасной зоны эвакуировали порядка 100 человек.