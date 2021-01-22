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Экс-глава Раменского района Подмосковья предстанет перед судом по делу об убийстве 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Экс-главу Раменского района Подмосковья будут судить за убийство любовницы
Фото: РИА Новости
Прокуратура утвердила обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, вина Кулакова подтверждается 26 проведенными экспертизами, среди которых молекулярно-генетические, компьютерно-технические, комиссионные медицинские, дактилоскопические, ситуационная и другие. "Проведены допросы, следственный эксперимент, психофизиологические исследования. Изучены биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения", — сказала Врадий.
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена.
Кулаков вину не признает. Ранее он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. Кулаков остается под арестом.
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Комментарии 2
Происшествия , Андрей Кулаков , Генпрокуратура РФ , Московская область
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