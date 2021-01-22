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Москва

Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте 

РИА Новости 49 минут назад
Владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в Бейруте, не будут задерживать и передавать иностранным государствам, заявили РИА Новости в Генпрокуратуре.

"Запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали. Принимая во внимание, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи", — пояснили в ведомстве.

Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, которая затем складировалась в порту Бейрута. Ордер также выписали на предпринимателя из Португалии, проводившего оценку склада в ливанской гавани в 2014 году, где хранилось это взрывоопасное вещество.
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Как ранее писали СМИ, сухогруз Rhosus, принадлежавший россиянину Игорю Гречушкину, перевозил селитру из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок сделал незапланированную остановку в Ливане. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море.
Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж. Морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте без выплаты зарплат и выдачи продовольствия. Капитаном судна был россиянин Борис Прокошев. В 2014 году селитру выгрузили в один из ангаров в порту Бейрута.
В августе 2020-го там прогремел мощный взрыв. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электро— и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.
Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, в городе до 19 сентября действовал режим чрезвычайного положения. После этого там прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
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Происшествия , Видео , Игорь Гречушкин , Генпрокуратура РФ , Интерпол , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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