«К этому преступлению отношения я не имею, кто его совершил я не знаю. Выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Дальнейшая жизнь не имеет смысла. Ждать приговора суда не хочу. За все свои преступления и ошибки я приговорил себя сам», — следует из послания.