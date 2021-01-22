Адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как «Тесак», опубликовал фото третьей предсмертной записки, которая была найдена у его подзащитного во рту. В ней говорится, что Марцинкевич, не выдержав давления, оговорил себя и своих знакомых в соучастии в казни двух человек.
«К этому преступлению отношения я не имею, кто его совершил я не знаю. Выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Дальнейшая жизнь не имеет смысла. Ждать приговора суда не хочу. За все свои преступления и ошибки я приговорил себя сам», — следует из послания.
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Как сообщалось ранее, на месте гибели Тесака были найдены две предсмертные записки, третью обнаружили судмедэксперты при исследовании тела.
Максима Марцинкевича нашли мертвым утром 16 сентября в челябинском СИЗО № 3. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в эту версию, он обращался к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве. Также известно, что 9 сентября Тесак жаловался, что его подвергают пыткам, чтобы вынудить признаться в преступлениях, которых он не совершал.