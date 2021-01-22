Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке

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Москва

Появилось видео падения глыбы льда на россиянку с коляской 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Во Владивостоке местную жительницу с детской коляской едва не покалечила свалившаяся на нее глыба льда. Инцидент попал на видео, запись размещена в Telegram-канале Hue.
Все произошло у подъезда одного из многоквартирных домов дальневосточной столицы. Женщина стола возле урны в тот момент, когда с крыши здания на нее посыпались сосульки, а огромный кусок льда упал в полуметре от нее. Позднее врачи диагностировали у нее ушибы грудины и правого плеча, ребенок не пострадал.
Следственный комитет инициировал проверку по данному факту.
Происшествия , Видео , СКР
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