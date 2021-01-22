Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке

Во Владивостоке местную жительницу с детской коляской едва не покалечила свалившаяся на нее глыба льда. Инцидент попал на видео, запись размещена в Telegram-канале Hue.

Все произошло у подъезда одного из многоквартирных домов дальневосточной столицы. Женщина стола возле урны в тот момент, когда с крыши здания на нее посыпались сосульки, а огромный кусок льда упал в полуметре от нее. Позднее врачи диагностировали у нее ушибы грудины и правого плеча, ребенок не пострадал.