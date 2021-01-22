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Житель Башкирии оштрафован за «хакерскую атаку» на сайты вузов 

ИА Regnum 55 минут назад
Жителя Башкирии оштрафовали за «хакерскую атаку» на сайты вузов
Фото: РИА Новости
Мужчину оштрафовали за «хакерскую атаку» сайтов государственных учреждений в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суде было установлено, что зимой 2019 года 43-летний обвиняемый скачал и установил на свой компьютер программу, которая позволяет получить незаконный доступ к сведениям, принадлежащим третьим лицам.
Впоследствии фигурант уголовного дела произвел «компьютерную атаку» на ресурсы некоторых вузов. Система защиты информации одного из университетов отследила эту атаку. В результате личность подозреваемого была установлена.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам использования вредоносных программ.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. В результате суд штрафовал его на 50 тысяч рублей. Компьютер был изъят в доход государства.
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