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Украинского бизнесмена взорвали у ворот собственного дома 

Украина.ру 20 минут назад
На Украине бизнесмена взорвали у ворот собственного дома
Фото: Facebook
В Кировоградской области Украины 64-летний предприниматель погиб в результате взрыва у ворот собственного дома. Об этом 21 января сообщила пресс-служба полиции региона.

«В дежурную часть отделения полиции №1 Кропивницкого районного управления полиции поступило сообщение о том, что… в одном из населенных пунктов указанного района, у ворот частного домовладения произошел взрыв, в результате которого погиб человек», — рассказали правоохранители.

Во время осмотра места происшествия они обнаружили фрагменты взрывного устройства. Их направили на экспертизу. По факту случившегося возбудили дело об умышленном убийстве.
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На днях Верховная Рада Украины сделала еще один шаг к легализации оружия: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал проект закона «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Его поддержали 10 из 18 депутатов. Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела.
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Происшествия , Верховная Рада
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