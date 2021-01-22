Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Тела пропавших 6 лет назад женщины и ребенка нашли под Ростовом 

Артём Кульша 1 час назад
Тела пропавших 6 лет назад женщины и ребенка нашли под Ростовом
Фото: РИА Новости
В Ростовской области обнаружены тела пропавших шесть лет назад женщины и ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В феврале 2015 года Наталья Семенова и ее сын Ярослав вышли из своего дома в станице Усть-Быстрянской в Усть-Донецком районе Ростовской области и пропали без вести.
Сотрудники правоохранительных органов не смогли раскрыть дело по горячим следам, но продолжали расследование. На днях они задержали ранее неоднократно судимого Сергея Шилова. Тот признался в совершении преступления и назвал имя подельника — Александра Дубровина, который в настоящее время отбывает лишение свободы за кражу. Сейчас правоохранители устанавливают мотив и обстоятельства убийства Семеновых.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в квартире жилого дома в Угловом переулке в центре Москвы 31-летняя сиделка нанесла своей 83-летней подопечной колото-резаное ранение в области шеи. В результате него пенсионерка скончалась. Подозреваемая в совершении преступления была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет). В ходе допроса она полностью признала вину и сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии
Происшествия , Наталья Семенова , Александр Дубровин , Сергей Шилов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение