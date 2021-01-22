Тела пропавших 6 лет назад женщины и ребенка нашли под Ростовом 

Ростовской области обнаружены тела пропавших шесть лет назад женщины и ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В феврале 2015 года Наталья Семенова и ее сын Ярослав вышли из своего дома в станице Усть-Быстрянской в Усть-Донецком районе Ростовской области и пропали без вести.

Сотрудники правоохранительных органов не смогли раскрыть дело по горячим следам, но продолжали расследование. На днях они задержали ранее неоднократно судимого Сергея Шилова . Тот признался в совершении преступления и назвал имя подельника — Александра Дубровина , который в настоящее время отбывает лишение свободы за кражу. Сейчас правоохранители устанавливают мотив и обстоятельства убийства Семеновых.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в квартире жилого дома в Угловом переулке в центре Москвы 31-летняя сиделка нанесла своей 83-летней подопечной колото-резаное ранение в области шеи. В результате него пенсионерка скончалась. Подозреваемая в совершении преступления была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет). В ходе допроса она полностью признала вину и сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.