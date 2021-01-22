Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»

Первый рабочий день для новичка автомойки в Перми едва не закончился трагично. Только что трудоустроившегося мужчину намотало на огромную щетку во время мытья полов. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как работник приблизился к вращающемуся механизму. Его одежда моментально зацепилась за щетку, и молодой человек начал раскручиваться вместе ней. Другие сотрудники автомойки вовремя заметили, что случилось с их коллегой, и помогли ему, выключив устройство. К счастью, мужчина не пострадал.