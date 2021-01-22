Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»

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Москва

Появилось видео с намотанным на огромную щетку работником автомойки 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Первый рабочий день для новичка автомойки в Перми едва не закончился трагично. Только что трудоустроившегося мужчину намотало на огромную щетку во время мытья полов. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как работник приблизился к вращающемуся механизму. Его одежда моментально зацепилась за щетку, и молодой человек начал раскручиваться вместе ней. Другие сотрудники автомойки вовремя заметили, что случилось с их коллегой, и помогли ему, выключив устройство. К счастью, мужчина не пострадал.
Происшествия , Видео
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