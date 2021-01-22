Взрыв прогремел на нефтепредприятии в Татарстане 

Все новости на карте

Два человека погибли, еще один пострадал при взрыве емкости со сжатым воздухом на нефтяном предприятии в Татарстане . Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, взрыв прогремел сегодня днем на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево.

В ходе проведения испытания воздухом емкости установки предварительного сброса воды, стоявшей на открытой площадке, разорвало резервуар. В результате есть погибшие и раненный, говорится в статье.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Рамблер» писал, что ранее двое рабочих погибли на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Там при ремонте контейнеровоза произошел разрыв колеса.