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Москва

Неизвестные с оружием похитили у москвича Porsche Cayenne 

Мослента 50 минут назад
Неизвестные с оружием похитили у москвича Porsche Cayenne
Фото: depositphotos.com
В Москве вооруженные ножом и пистолетом неизвестные похитили Porsche Cayenne. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел вечером 21 января на улице Газопровод 2А. Потерпевший заявил, что ранее разместил в сети объявление о продаже автомобиля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, угрожая ножом и пистолетом мужчине и его знакомому, открыто похитили машину и скрылись на ней», — отметили в ведомстве.

Материальный ущерб оценен в один миллион рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Москва
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