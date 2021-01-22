Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове 

21 января в Харькове произошел пожар в одном из домов престарелых города. В результате ЧП погибли 15 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. В 16:14 пожар локализировали, а в 16:53 ликвидировали. Девять человек спасли и госпитализировали. Пожар тушили 50 спасателей и 13 единиц спецтехники.

Возможной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с электроприборами. Директор департамента социальной защиты областной госадминистрации Юрий Шпарага заявил, что учреждение работало нелегально. По его словам, сейчас устанавливается, «кто и для чего собирал людей в этом частном доме».