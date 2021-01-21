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Племяннице Числова подбросили куклу вуду и землю с могилы 

Елена Прошина 36 минут назад
Племяннице Числова подбросили куклу вуду
Фото: globallookpress.com
Неизвестные люди подбросили куклу и ком земли под дверь племянницы актера Александра Числова Светланы Андриановой. Об этом она сама рассказала «СтарХиту».
Числов, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Облако-рай», «Легенда №17», «Вор, Беспредел», «Излечить страх», «Шаповалов», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Глухарь. Возвращение», «У каждого своя война» и «Высший пилотаж». В 2019 году он скончался в результате обострения пневмонии.
При жизни Числов продал Андриановой свою квартиру в Москве. После этого ее брат Владимир и мать Числова обвинили женщину в приобретении недвижимости незаконным путем.

«Сегодня я нашла под своей дверью записку, какую-то куклу. Вуду что ли?! Тут же лежит кучка земли. С могилы, наверно», — рассказала Андрианова.

По ее словам, после этого все стало валиться у нее из рук — она порезала руку, разбила любимую кружку, а вечером почувствовала недомогание. Женщина допустила, что куклу ей подбросил брат и его жена Оксана.
Она высказала мнение, что полицейские, если она пожалуется им на инцидент, сочтут ее сумасшедшей. Андрианова сообщила о намерении установить камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить личности тех, кто подбросил ей куклу.

«Это какой-то кошмар! Когда это все прекратится?! Кому вообще все это надо?! Кому не лень этим заниматься?! Что с этим делать?!» — задалась вопросами Андрианова.

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Комментарии
Происшествия , Светлана Андрианова , Александр Числов , StarHit
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