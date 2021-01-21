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В Перми пенсионерка держала внучку взаперти несколько лет 

Москва24 и ещё 1 34 минуты назад
Пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти в Перми
Фото: ТАСС
В Перми пенсионерка насильно держала свою внучку взаперти, сообщили на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что 11-летняя девочка ни с кем не контактировала, а также редко появлялась на улице. Она не посещала школу на протяжении нескольких лет. Сама пенсионерка не открывала двери ни полицейским, ни органам опеки.
Ситуация усугубилась с наступлением холодов, поскольку дом был отключен от системы подачи горючего топлива из-за задолженности по коммунальным платежам. Мать девочки пыталась решить проблему, однако не смогла договориться с пенсионеркой. Тогда 35-летняя жительница Перми подала в суд. Судебный пристав и представитель органа опеки вышли по адресу, но сначала там не открывали.

"Он (пристав. — Прим. ред.) обходил дом, заглядывал окна. Когда в одном из них мелькнул силуэт девочки, сотрудник ФССП с большой настойчивостью стал звать бабушку девочки. После продолжительных попыток она выглянула. Пристав убедил осторожную старушку открыть одну из рам. Переговоры шли долго, но женщина все же уступила и вывела девочку на крыльцо. Ребенок благополучно был передан матери", — говорится в сообщении.

Ранее семилетний мальчик пропал во Владимирской области. Он возвращался из школы, но не пришел домой. Его нашли спустя 1,5 месяца живым. Мальчика удерживал 26-летний мужчина, который оказался психически нездоровым.
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Происшествия , Карачаево-Черкесская Республика , Орджоникидзевский , Пермский Край , Пермь
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