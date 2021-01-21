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Москва

Новое дело Захарченко поступило в суд 

РИА Новости 54 минуты назад
Дело о взятках в отношении Захарченко поступило в суд
Фото: ТАСС
В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей в отношении бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Какая.
Это уже второе уголовно дело в отношении скандально известного борца с коррупцией, у которого нашли склад с 9 миллиардами рублей (сейчас эти деньги изъяты в казну, а их происхождение так и осталось тайной). По первому делу офицер получил 13 лет колонии и лишился погон.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Маркелова Валерия Анатольевича, Захарченко Дмитрия Викторовича, Белевцова Виктора Валерьевича, Критинина Василия Владимировича", — сказала собеседница агентства.

Захарченко предъявляют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову — дачи взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцов и Критинин же, по данным обвинения, выступали посредниками.
Итого речь идет о сумме взяток в 1,4 миллиарда рублей, при этом изначально сумма была больше, но уменьшилась в ходе расследования.
СК РФ сообщал, что борец с коррупцией около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В состав последней, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, по мнению СК РФ, в качестве посредников привлек сам Захарченко. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении — например, в форме отдыха в гостиницах в Красной поляне.
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Происшествия , Иван Станкевич , Валерий Маркелов , Дмитрий Захарченко , Виктор Белевцов , Борис Ушерович , Интерпрогрессбанк , СКР , МВД , КБ "Новое время" , РИА Новости , Москва
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