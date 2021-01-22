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ИГ взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде 

РИА Новости и ещё 2 34 минуты назад
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов.
Двойной теракт совершен в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул. Жертвами теракта стали 32 человека, ранены 110.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Происшествия , Видео , В мире , Яхья Расул , Исламское государство , France-Presse , Багдад , Египет , Ирак , Каир
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