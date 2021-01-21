Петербуржцу грозит до семи лет колонии за нападение на врача 

33-летний житель Санкт-Петербурга напал на 58-летнюю врача-иммунолога из-за отказа назначать его ребенку импортную вакцину. Родители требовали, чтобы женщина выписала направление именно на зарубежный препарат, однако та отказала из-за отсутствия показаний. После этого завязалась потасовка — мужчина брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. Медик упала и сильно ударилась головой — в итоге ей диагностировали сотрясение, множественные ушибы, а также ожог глаз и гортани.

В Санкт-Петербурге арестовали 33-летнего местного жителя, который вместе с супругой напал на 58-летнюю врача-иммунолога за отказ бесплатно делать его ребенку импортную прививку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 18 января 2021 года в детской поликлинике на Караваевской улице. Родители потребовали у врача, чтобы та бесплатно назначила их ребенку зарубежную вакцину «Пентаксим», которая используется для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний — в частности дифтерии, столбняка и коклюша.

Однако женщина отказалась выписывать вакцину бесплатно из-за отсутствия показаний к ней. Когда врач взяла медкарту, собираясь отнести ее главврачу, мать попыталась вырвать документ из ее рук. Это привело к потасовке — медика стали бить по голове и таскать по всему кабинету.

После этого отец ребенка схватил перцовый баллончик и распылил из него газ, попавший врачу прямо в глаза. От боли женщина упала и сильно ударилась головой — ее госпитализировали.

У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылка и травмы шейного отдела позвоночника, заявил ее муж Александр Андреев газете «Комсомольская правда».

«У жены сотрясение мозга, глаз и гортань обожжены, лицо и веки опухшие — она до сих пор в больнице. Говорит очень тихо и медленно, старается нас не тревожить произошедшим», — отметил он.

На агрессивного петербуржца завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» — ему грозит до семи лет лишения свободы. При этом на суде по избранию меры пресечения мужчина заявил, что виновным себя не считает. По его словам, врач намеренно отказалась давать направление на импортную прививку, а затем тянула время, передавало издание «Фонтанка». Свои действия в ходе потасовки мужчина назвал «обороной».

«Такого врача с такой боевой подготовкой, и театральными талантами, и варварским отношением видим впервые. А защищать честь белого халата ей необходимо по долгу службы», — сказала в свою очередь супруга арестанта.

«Нам всегда в других районах оказывали содействие, потому что мы за здоровый образ жизни. А вакцинировать детей нужно только вакцинами одного типа либо импортными, либо отечественными, смешивать нельзя», — заявил петербуржец на суде по избранию меры пресечения.

Он подчеркнул, что живет с женой и ребенком, которые находятся на его иждивении, материально помогает своим родителям, имеет постоянный источник дохода от ИП. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что ранее обвиняемый не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Что касается пострадавшей, то она уже 40 лет работает в медучреждении. Известно, что ранее она была депутатом муниципального совета.

«Тот мужчина считает себя стопроцентно правым. Но при любом раскладе надо быть адекватным. Если тебе наступили на ногу, теперь сразу надо убивать что ли? Надеюсь, что он будет наказан, чтобы не повторял своих действий. Закон нарушен. Вообще странно.

Иди в платную клинику и получи прививку, которая тебе нужна. Или иди к начмеду, проси. Ни в коем случае не силовое воздействие, женщина в два раза старше тебя. Она тебе в мамы годится», — возмутился супруг медика в разговоре с kp.ru.

Между тем 21 января 2021 года суд Ульяновска вынес приговор местному жителю за избиение работника скорой помощи. По данным прокуратуры региона, ночью 12 ноября 2020 года фельдшер прибыл по вызову к беременной женщине. В это время в комнате находился пьяный сожитель пациентки, который напал на медика.

В результате избиения медработник получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Действия нападавшего были квалифицированы судом как «Умышленное причинение из хулиганских побуждений легкого вреда здоровью» и «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью». Ему назначили год и четыре месяца ограничения свободы.