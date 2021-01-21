Семейная пара из Самары Екатерина и Артем поехали на заработки в Ставрополье , но в итоге были проданы в рабство и сумели освободиться только благодаря неравнодушным дагестанцам. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, семейная пара приехала на Ставрополье, так как им пообещали работу с хорошей зарплатой. Однако в итоге молодых людей обманом заманили в Дагестан и продали в рабство.

«Вас купили, вы — собственность», — заявили супругам новые хозяева, объяснив, что те должны отработать бесплатно как минимум год.

Молодым людям часто угрожали, что в случае побега их найдут, накажут и даже убьют.

Поле того, как обещания отпустить, когда они «отработают цену», оказались очередным обманом, Екатерина и Артем решились на побег.

«К счастью, им удалось скрыться от «хозяев». Огромную роль в этом сыграли местные жители, которые не просто помогли ребятам, но и связались с нами. Мы глубоко благодарны людям за отзывчивость. Благодаря их помощи Екатерина и Артем сегодня возвращаются домой, в Самару», — рассказали изданию активисты движения против рабства «Альтернатива».

«Рамблер» писал, что ранее в Москве задержали жительницу Тюмени, которая попыталась продать своего ребенка в сексуальное рабство. Сделку женщина оценила в миллион рублей.