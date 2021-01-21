Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Вы — собственность»: семейную пару продали в рабство в Дагестане 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
«Вы — собственность»: семейную пару продали в рабство в Дагестане
Фото: ТАСС
Семейная пара из Самары Екатерина и Артем поехали на заработки в Ставрополье, но в итоге были проданы в рабство и сумели освободиться только благодаря неравнодушным дагестанцам. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, семейная пара приехала на Ставрополье, так как им пообещали работу с хорошей зарплатой. Однако в итоге молодых людей обманом заманили в Дагестан и продали в рабство.

«Вас купили, вы — собственность», — заявили супругам новые хозяева, объяснив, что те должны отработать бесплатно как минимум год.

Молодым людям часто угрожали, что в случае побега их найдут, накажут и даже убьют.
Поле того, как обещания отпустить, когда они «отработают цену», оказались очередным обманом, Екатерина и Артем решились на побег.

«К счастью, им удалось скрыться от «хозяев». Огромную роль в этом сыграли местные жители, которые не просто помогли ребятам, но и связались с нами. Мы глубоко благодарны людям за отзывчивость. Благодаря их помощи Екатерина и Артем сегодня возвращаются домой, в Самару», — рассказали изданию активисты движения против рабства «Альтернатива».

«Рамблер» писал, что ранее в Москве задержали жительницу Тюмени, которая попыталась продать своего ребенка в сексуальное рабство. Сделку женщина оценила в миллион рублей.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Происшествия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение