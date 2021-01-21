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Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова 

РИА Новости 13 минут назад
Получившему 24 года колонии Шамсутдинову хотят ужесточить наказание
Фото: ТАСС
Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены через суд добиться ужесточения наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших.
В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. В четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 миллиона рублей.

"Мы идем в апелляцию, потерпевшие будут обжаловать", — сказал Грицко.

Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного.
Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов получил 24 года колонии
По словам адвоката, жалоба на приговор будет подана в течение десяти дней.
Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза психических отклонений у него не выявила.
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Происшествия , Рамиль Шамсутдинов , ФСИН , РИА Новости
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