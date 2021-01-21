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Москва

Власти Москвы подали иск против «Что? Где? Когда?» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 49 минут назад
Власти Москвы подали иск против «Что? Где? Когда?»
Фото: Youtube
Власти Москвы подали иск в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?» на 1,9 млн рублей, следует из информации в картотеке суда.
Как сообщается на сайте суда, истцом выступил департамент городского имущества столицы. Ответчиком указана региональная общественная организация «Объединение любителей телепрограммы „Что? Где? Когда?“, учредителями которой значатся гендиректор телекомпании „Игра ТВ“ Наталия Стеценко, генпродюсер „Игра ТВ“ Андрей Козлов и ведущий передачи Борис Крюк.
В материалах указано, что ведомство хочет взыскать с организации задолженность по арендной плате с 1 октября 2012 по 20 мая 2013 года. Сумма платежей составляет почти 1,6 млн рублей плюс сумма пени в размере 325 тыс. рублей.
Договор аренды между мэрией и организацией был заключен в апреле 1995 года. О каком именно участке идет речь, в деле не сообщается.
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Происшествия , Андрей Козлов , Борис Крюк , Правительство Москвы , Москва
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