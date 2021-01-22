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После изнасилования заключенного в российской колонии завели дело 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
Сотрудников иркутской колонии обвинили в халатности из-за изнасилования заключенного
Фото: РИА Новости
В Иркутской области после изнасилования 31-летнего заключенного в российской колонии завели уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в отношении россиянина, отбывающего свой срок в исправительной колонии № 6 (ИК-6), а также по факту халатности должностных лиц исправительной колонии. Последствия, как считают в СКР, отразились на здоровье и психологическом состоянии потерпевшего.
Россиянина отправили в колонию вместо брата
21 января сообщалось, что в исправительной колонии ИК-6 Иркутской области выявлен случай сексуального насилия среди заключенных в отношении осужденного Б. После которого потерпевший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В преступлении подозревается группа отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных.
Также были выявлены незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и находящихся там арестантов. От потерпевших приняты заявления о противоправных деяниях.
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Происшествия , ФСИН , Иркутск , Иркутская Область
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