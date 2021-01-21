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Готовивших в Подмосковье теракт подростков вычислили по переписке 

Газета.Ru 1 час назад
Готовивших в Подмосковье теракт подростков вычислили по переписке
Фото: depositphotos.com
Правоохранительные органы рассказали, каким образом удалось выявить подростков, планировавших теракт в одной из школ в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он рассказал, что подростков вычислили по переписке в интернете.
Ранее в Люберцах задержали двух приверженцев "скулшутинга" — 16-летнего ученика 10-го класса и студента колледжа. По данным источника, задержанные признались, что обсуждали план нападения на образовательные учреждения с целью убийств учеников и педагогов. При обыске у подростков изъяли кустарно изготовленные пистолеты и петарды, совмещенные с пулями.
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Происшествия , МВД , Люберцы , Московская область
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