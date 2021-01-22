Школьник пригрозил учителю увольнением за применение силы 

В одной из кубанских школ учитель и ученик устроили представление для класса. Ссору сняли на видео и выложили в Сеть ученики. В описании к ролику сказано, что школьник не смог ответить на вопрос преподавателя и тот пригрозил двойкой в журнал. Подросток в грубой форме не согласился, тогда учитель схватил его за ворот и попытался выставить за дверь.

Парень уперся руками в дверной косяк и наотрез отказался выходить. Тогда учитель вернулся на своё место и потребовал привести родителей в школу.

Вы будете уволены к чёртовой матери! Я добьюсь этого, как вы добиваетесь, чтобы нас поставили на учёт, — сказал ему на это школьник.

Он начал бить парту и кричать, что учитель ведёт себя с учениками неправильно.

Теперь конфликт будет решать педагогический совет школы, отмечается под видео.

Как писал NEWS.ru, ранее учительница одной из школ в Карелии выгнала ученика из класса вместе с партой из-за кашля. По словам матери школьника, инцидент произошёл во время урока. В качестве доказательства она прикрепила к посту фотографии, сделанные сыном.