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Иностранец силой удерживал финалистку «Мисс Россия» в своей московской квартире 

Мослента 58 минут назад
Иностранец силой удерживал финалистку «Мисс Россия» в своей квартире
Фото: @alenakryukovaa
Финалистка конкурса «Мисс Россия», 27-летняя модель Алена Крюкова, обвинила иностранца в незаконном удерживании ее в квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Прибывшим в 1-й Красногвардейский проезд полицейским девушка рассказала, что ее силой удерживает 29-летний гражданин Турции и не дает ей забрать вещи. По предварительным данным, конфликт улажен.
Модель родилась в селе Турочак Республики Алтай. С 17 лет принимает участие в конкурсах красоты и работает в модельной сфере. В 2013 году стала финалисткой конкурса «Мисс Россия».
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Происшествия , Москва , Турция
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