Генерал Росгвардии присвоил военное помещение для салона жены

Бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко предъявлено обвинение в присвоении военного помещения. Предполагается, что помещение он намеревался использовать для салона красоты своей супруги.

Офицер совершил действия мошеннического характера, в результате которых причинён ущерб Росгвардии примерно на 18 миллионов. Об этом, по данным газеты «Коммерсант», следствию рассказал бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.

Стоит напомнить, что Прокудину продлили срок домашнего ареста. Именно его признания в 2019 году позволили следствию предъявить обвинения Милейко.

В то же время, защита Прокудина утверждает, что в деле нет доказательств того, что ущерб был причинён именно Росгвардии. Дело в том, что помещение на тот момент являлось уже муниципальной собственностью, не принадлежащей военным. Таким образом, пострадавшей стороной должно являться Росимущество

Ранее NEWS.ru писал, что в Солнечногорске задержали и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу А. Уткина. Его уличили в получении взятки, сообщает источник в правоохранительных органах

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