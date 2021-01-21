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Генерал Росгвардии присвоил помещение военных для салона красоты жены 

News.ru 43 минуты назад
Генерал Росгвардии присвоил военное помещение для салона жены
Фото: Правительство Тульской области
Бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко предъявлено обвинение в присвоении военного помещения. Предполагается, что помещение он намеревался использовать для салона красоты своей супруги.
Офицер совершил действия мошеннического характера, в результате которых причинён ущерб Росгвардии примерно на 18 миллионов. Об этом, по данным газеты «Коммерсант», следствию рассказал бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.
Стоит напомнить, что Прокудину продлили срок домашнего ареста. Именно его признания в 2019 году позволили следствию предъявить обвинения Милейко.
В то же время, защита Прокудина утверждает, что в деле нет доказательств того, что ущерб был причинён именно Росгвардии. Дело в том, что помещение на тот момент являлось уже муниципальной собственностью, не принадлежащей военным. Таким образом, пострадавшей стороной должно являться Росимущество.
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Ранее NEWS.ru писал, что в Солнечногорске задержали и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу А. Уткина. Его уличили в получении взятки, сообщает источник в правоохранительных органах.
Сумма взятки составила 250 тысяч рублей. За такую весьма солидную сумму Уткин должен был покровительствовать одной из компаний и не привлекать к уголовной ответственности некоторых, по всей видимости, «нужных» заказчику лиц.
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Происшествия , Сергей Милейко , Росгвардия , Росимущество , МВД , Балашиха , Дзержинский , Московская область , Солнечногорск
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