Сиделка зарезала пенсионерку в Москве 

Москве сиделка зарезала пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

Согласно версии следствия, вчера в квартире жилого дома в Угловом переулке в центре столицы 31-летняя сиделка нанесла своей 83-летней подопечной колото-резаное ранение в области шеи. В результате него пенсионерка скончалась.

Подозреваемая в совершении преступления была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет). В ходе допроса она полностью признала вину. Женщина сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.

В ближайшее время следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой для проверки ее психического здоровья, проверит, каким образом она была трудоустроена, предъявит ей обвинение и ходатайствует перед судом о ее заключении под стражу.