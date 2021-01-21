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Сиделка зарезала пенсионерку в Москве 

Артём Кульша 16 минут назад
Сиделка зарезала пенсионерку в Москве
Фото: ТАСС
В Москве сиделка зарезала пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.
Согласно версии следствия, вчера в квартире жилого дома в Угловом переулке в центре столицы 31-летняя сиделка нанесла своей 83-летней подопечной колото-резаное ранение в области шеи. В результате него пенсионерка скончалась.
Подозреваемая в совершении преступления была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет). В ходе допроса она полностью признала вину. Женщина сообщила, что приняла решение об убийстве внезапно.
В ближайшее время следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой для проверки ее психического здоровья, проверит, каким образом она была трудоустроена, предъявит ей обвинение и ходатайствует перед судом о ее заключении под стражу.
В мае, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Волгоградской области сообщили о том, что 51-летняя сиделка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила ногами и задушила свою 85-летнюю подопечную.
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Происшествия , СКР
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