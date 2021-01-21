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Число жертв взрыва в доме в Мадриде возросло до 4 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Число жертв взрыва в доме в Мадриде возросло до 4
Фото: Газета.Ru
Число жертв сильного взрыва в центре Мадрида в здании, принадлежащем католическому приходу, возросло до четырех, умер священник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление архиепархии Мадрида.
Отмечается, что от полученных травм скончался 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Его смерть констатировали около 1.30 по местному времени (3.30 мск) в четверг, 21 января.
Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в результате взрыва в Мадриде в доме, где проживают священники.
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Происшествия , В мире , Рубен Перес , Испания , Мадрид
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