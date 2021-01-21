Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В декабре присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство и заслуживающим снисхождения. Это избавило его от пожизненного лишения свободы. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к лишению свободы на 24 года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Шамсутдинов находился под стражей с октября 2019 года. Это время будет зачтено ему в срок отбывания наказания. Также суд обязал молодого человека выплатить компенсацию морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 9,8 миллиона рублей.

В марте Читинский военный гарнизонный суд признал рядового Руслана Мухатова виновным по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому проходил Шамсутдинов. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.