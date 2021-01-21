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Москва

Шамсутдинову огласили приговор 

Артём Кульша 40 минут назад
Рядовой Рамиль Шамсутдинов приговорен к лишению свободы на 24,5 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В декабре присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство и заслуживающим снисхождения. Это избавило его от пожизненного лишения свободы. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к лишению свободы на 24 года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Шамсутдинов находился под стражей с октября 2019 года. Это время будет зачтено ему в срок отбывания наказания. Также суд обязал молодого человека выплатить компенсацию морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 9,8 миллиона рублей.
В марте Читинский военный гарнизонный суд признал рядового Руслана Мухатова виновным по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому проходил Шамсутдинов. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов , ФСИН
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