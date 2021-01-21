В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр

В подмосковной Электростали рейсовый автобус врезался в задние кинотеатра. В результате аварии пострадали четыре человека. Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в общественном транспорте в момент столкновения находились 20 человек. Всех их осматривают работники скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамвай врезался в дорожный столб и сошел с рельсов. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станции метро «Буревестник» и обошлось без пострадавших.