В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр

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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Электростали 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подмосковной Электростали рейсовый автобус врезался в задние кинотеатра. В результате аварии пострадали четыре человека. Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в общественном транспорте в момент столкновения находились 20 человек. Всех их осматривают работники скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамвай врезался в дорожный столб и сошел с рельсов. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станции метро «Буревестник» и обошлось без пострадавших.
Происшествия , Видео , Электросталь
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