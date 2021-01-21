Видео с места убийства пенсионерки сиделкой 

20 января в Москве в одной из квартир была убита 82-летняя пенсионерка. 31-летняя сиделка перерезала ей горло. До приезда скорой старушка не дожила. Подозреваемую в нападении удалось задержать. Предположительно, она приезжая. Почему девушка решилась на подобный поступок, не уточняется. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Инцидент произошел в квартире в Угловом переулке в центре Москвы.

По предварительным данным в день трагедии между женщинами произошел конфликт из-за упрека со стороны пожилой москвички. В какой-то момент сиделка схватилась за нож и перерезала горло своей подопечной.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.