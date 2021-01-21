Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи 

Вадим Дроздов 49 минут назад
19 января в Сочи на берег вышел смерч, который образовался в водах Черного моря. Из-за вышедшего на берег урагана было задержано 11 пассажирских поездов. В результате удара стихии оказалась повреждена связь на участке железной дороги Туапсе — Адлер.
Очевидцы сняли последствия смерча на видео, кадры опубликованы в социальных сетях. На записи видно, как смерч сносит все на своем пути, ветви деревьев и фрагменты строений оказались заброшены на электрические провода.
Ранее сообщалось, что очевидцам удалось запечатлеть в Сочи достаточно редкое природное явление — огромный смерч, парящий над морской поверхностью.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
00:50
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
Происшествия
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
02:01
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
В мире
Видео с места уничтожения боевика в Чечне
00:28
Видео с места уничтожения боевика в Чечне
Происшествия
Видео с вакансией мечты для путешественников
00:32
Видео с вакансией мечты для путешественников
В мире
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
00:27
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
Происшествия
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
01:11
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
01:21
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
Происшествия
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
00:59
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
Шоу-бизнес
Видео планового полета Ту-160 над океаном
00:59
Видео планового полета Ту-160 над океаном
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение