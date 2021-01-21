Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи 

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19 января в Сочи на берег вышел смерч, который образовался в водах Черного моря. Из-за вышедшего на берег урагана было задержано 11 пассажирских поездов. В результате удара стихии оказалась повреждена связь на участке железной дороги Туапсе — Адлер.

Очевидцы сняли последствия смерча на видео, кадры опубликованы в социальных сетях. На записи видно, как смерч сносит все на своем пути, ветви деревьев и фрагменты строений оказались заброшены на электрические провода.

Ранее сообщалось, что очевидцам удалось запечатлеть в Сочи достаточно редкое природное явление — огромный смерч, парящий над морской поверхностью.