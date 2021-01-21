В Нью-Йорке разбился военный вертолет

Три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон.

По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы, причины крушения пока неизвестны, передаёт Rochester First.

Как сообщают свидетели, перед падением вертолёт летел на очень низкой высоте. после крушения он загорелся.

16 января военный вертолёт UH-1H потерпел крушение в провинции Букиднон на острове Минданао на Филиппинах. По сведениям правоохранительных органов, машина резко пикировала и ударилась о землю на высокой скорости. Два пилота, два члена экипажа и три пассажира погибли. Вертолёт выполнял миссию снабжения в интересах одной из армейских бригад Филиппин, писал NEWS.ru.