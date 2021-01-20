На российском сегменте МКС отказала система получения кислорода 

На МКС вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон — ВМ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА

Космонавт Сергей Рыжиков в среду вечером сообщил в ЦУП , что «Электрон — ВМ» вышел из строя. До этого произошло отключение одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2), однако позже выяснилось, что система функционирует в штатном режиме.

Система получения кислорода «Электрон — ВМ» находится в российском модуле «Звезда». Она несколько раз выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.

Как отмечает РИА «Новости», риска того, что экипаж МКС останется без кислорода, нет. На станции и прибывающих на нее грузовых кораблях есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Как сообщал «Рамблер», в декабре стало известно, что на МКС заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. Поиски места утечки были приостановлены до прибытия грузовых кораблей «Прогресс МС-16» и Cygnus, которые должны прибыть на станцию в феврале и доставить на МКС воздух для пополнения запасов и поддержания необходимого давления для устранения утечки.