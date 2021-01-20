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Москва

СК возбудил дело после отравления детей в двух школах в городском округе Красноармейск 

Агентство «Москва» и ещё 3 46 минут назад
СК завел дело после отравления детей в школах Красноармейска
Фото: РИА Новости
В городском округе Красноармейск возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление школьников, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и двух сотрудников столовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация.

«Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обративших в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — резюмировали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе министерства образования Московской области сообщили, число обратившихся за медицинской помощью детей возросло до 96. В свою очередь в региональном министерстве здравоохранения отметили, что один из школьников госпитализирован в инфекционное отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова и находится в состоянии средней степени тяжести.
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Происшествия , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , СКР , АГН "Москва" , Московская область , Пушкино
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