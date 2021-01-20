СК завел дело после отравления детей в школах Красноармейска

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и двух сотрудников столовых», — говорится в сообщении.