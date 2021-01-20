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Пять силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне 

Газета.Ru 1 час назад
Пять силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне
Фото: РИА Новости
Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По словам чеченского лидера, он лично принял участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В дальнейшем Кадыров сообщил, что трое террористов были уроженцами Чечни, четвертый родился в Астраханской области, пятый — в Талды-Курганской области Казахстана.
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Происшествия , Рамзан Кадыров , МВД , Астраханская Область
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