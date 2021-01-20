Россиянина задержали в Бразилии за контрабанду животных

Россиянин попытался вывести из Бразилии 200 представителей местной фауны, сообщает портал R7.

Отмечается, что в багаже и ручной клади биолога из РФ обнаружили порядка 50 пауков-птицеедов, 50 ящериц трех местных видов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. Его задержала полиция в аэропорту.

Сообщается, что он с декабря 2019 года путешествовал по штатам Санта-Кантарина, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул. Там он лично собирал представителей местной фауны.