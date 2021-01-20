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Москва

В Бразилии задержали россиянина за попытку вывезти 100 ящериц и пауков 

Москва24 и ещё 1 49 минут назад
Россиянина задержали в Бразилии за контрабанду животных
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Россиянин попытался вывести из Бразилии 200 представителей местной фауны, сообщает портал R7.
Отмечается, что в багаже и ручной клади биолога из РФ обнаружили порядка 50 пауков-птицеедов, 50 ящериц трех местных видов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. Его задержала полиция в аэропорту.
Сообщается, что он с декабря 2019 года путешествовал по штатам Санта-Кантарина, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул. Там он лично собирал представителей местной фауны.
Ранее в Южном Судане задержали блогера Илью Варламова, издателя Петра Верзилова и еще троих россиян. Отмечалось, что их обвинили в запуске дрона, а также в отсутствии разрешения от местного министерства дикой природы. Позже их отпустили на свободу.
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Происшествия , Петр Верзилов , Илья Варламов , Амстердам , Бразилия , Нидерланды , Санкт-Петербург
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