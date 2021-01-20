Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

НАК: ликвидированный в Чечне боевик причастен к теракту в Домодедово 

Газета.Ru 1 час назад
Ликвидированный в Чечне лидер чеченского бандподполья Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, передает РИА "Новости".

"Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям", — заявили в НАК.

Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе ликвидировали шестерых боевиков и лидера банды Аслана Бютукаева. 24 января 2011 году в столичном аэропорту Домодедово произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник Магомед Евлоев. В результате погибли 37 российских и иностранных граждан.
Газета.Ru: последние новости
В России выросло число преступлений на фоне пандемии В России выросло число преступлений на фоне пандемии В России запретили аниме «Тетрадь смерти» В России запретили аниме «Тетрадь смерти» Установлены личности пяти ликвидированных в Чечне террористов Установлены личности пяти ликвидированных в Чечне террористов
Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Магомед Евлоев , Аслан Бютукаев , НАК , Аэропорт Домодедово
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение