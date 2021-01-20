Москвичи напали на курьера с ножом ради пиццы 

Двое жителей Москвы заказали пиццу и пригрозили курьеру ножом, чтобы не платить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад мужчины заказали доставку пиццы и напитков, встретили прибывшего курьера на улице, отказались платить и попытались отнять товары. Мужчина оказал им сопротивление. Тогда один из нападавших достал нож и пригрозил им доставщику, однако тот продолжал сопротивляться.

В итоге курьер отнял пиццу назад, но лишился пакета с напитками. Нападавшие скрылись. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемых и возбудили в их отношении уголовное дело. Оба отрицают вину во вменяемом преступлении.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в районе Солнцево в Москве двое мужчин 23 и 25 лет, родившиеся в США граждане России, пригрозили курьеру пиццерии ножом и похитили у него две бутылки «Кока-Колы»

Потерпевший обратился в полицию. Ее сотрудники установили личности подозреваемых и задержали их. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет). Не исключено, что в сюжете РЕН ТВ речь идет о том же событии.