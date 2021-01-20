Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Преступность в России выросла за время пандемии— МВД 

ИА Regnum и ещё 5 28 минут назад
Общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом 20 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом официальный представитель российского МВД указала, что главным образом на рост тяжких преступлений повлиял рост числа «криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
Москвичи напали на курьера с ножом ради пиццы
При этом Волк отметила, что за указанный период почти в два раза (более чем на 90%) выросло число совершенных в интернете преступлений и преступлений с использованием мобильных телефонов (88,3%).
ИА Regnum: последние новости
В Ростовской области на уроке умер школьник В Ростовской области на уроке умер школьник Экс-полицейского в Туве будут судить за поджог человека в 2008 году Экс-полицейского в Туве будут судить за поджог человека в 2008 году На Украине перевернулся грузовик с силовиками На Украине перевернулся грузовик с силовиками
Происшествия , Видео , Ирина Волк , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение