Ирина Волк. Общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом 20 января сообщила официальный представитель МВД РФ

"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом официальный представитель российского МВД указала, что главным образом на рост тяжких преступлений повлиял рост числа «криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

При этом Волк отметила, что за указанный период почти в два раза (более чем на 90%) выросло число совершенных в интернете преступлений и преступлений с использованием мобильных телефонов (88,3%).