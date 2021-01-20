В Казани девушка перерезала горло подруге во время ссоры 

Казани сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве подруги.

Инцидент произошел в доме на улице Баруди в ночь на 16 января. Как сообщает портал Indie News, во время распития алкоголя между девушками произошла ссора. Одна из них схватил нож и ударила оппонентку в горло. Пострадавшая скончалась от полученного ранения на месте происшествия.