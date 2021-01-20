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В Казани девушка перерезала горло подруге во время ссоры 

ЧП Столица 31 минуту назад
В Казани девушка перерезала горло подруге во время ссоры
Фото: ЧП Столица
В Казани сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве подруги.
Инцидент произошел в доме на улице Баруди в ночь на 16 января. Как сообщает портал Indie News, во время распития алкоголя между девушками произошла ссора. Одна из них схватил нож и ударила оппонентку в горло. Пострадавшая скончалась от полученного ранения на месте происшествия.
Нападавшая была задержана сотрудниками Росгвардии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Казань , Республика Татарстан
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