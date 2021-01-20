Вернувшийся из Великобритании турист исчез под Ростовом

По его словам, местная полиция и сотрудники Роспотребнадзора разыскивают вернувшегося из Соединенного Королевства путешественника, чтобы проверить его на наличие COVID-19.

Ковалев уточнил, что всего на территорию области из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой прибыли 20 человек. «Из них 17 человек обследованы на коронавирус и получен отрицательный результат, один человек потерялся, мы сейчас его ищем, работа эта остается на ежедневном контроле», — пояснил врач.

15 января стало известно , что несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки. В частности, British Airways выполняла рейсы между Москвой и Лондоном уже после принятия ограничительных мер. В период с 22 декабря 2020-го по 14 января текущего года сохранялись такие рейсы, как BA880 и BA881.