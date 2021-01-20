Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Турист прибыл в Россию из охваченной новым типом COVID-19 Великобритании и исчез 

Lenta.ru 32 минуты назад
Вернувшийся из Великобритании турист исчез под Ростовом
Фото: РИА Новости
В Ростовской области исчез турист, который прибыл в Россию из Великобритании, охваченной новым типом коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на главного санитарного врача региона Евгения Ковалева пишет RostovGazeta.ru.
По его словам, местная полиция и сотрудники Роспотребнадзора разыскивают вернувшегося из Соединенного Королевства путешественника, чтобы проверить его на наличие COVID-19.
Ковалев уточнил, что всего на территорию области из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой прибыли 20 человек. «Из них 17 человек обследованы на коронавирус и получен отрицательный результат, один человек потерялся, мы сейчас его ищем, работа эта остается на ежедневном контроле», — пояснил врач.
15 января стало известно, что несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки. В частности, British Airways выполняла рейсы между Москвой и Лондоном уже после принятия ограничительных мер. В период с 22 декабря 2020-го по 14 января текущего года сохранялись такие рейсы, как BA880 и BA881.
Россия прекратила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба. 12 января запрет был продлен до 1 февраля включительно.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Трамп помиловал 73 человека Трамп помиловал 73 человека Байден приготовил подарок для России Байден приготовил подарок для России ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
Комментарии 5
Происшествия , Евгений Ковалев , Роспотребнадзор , Ростовская Область , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
02:20
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
Происшествия
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение