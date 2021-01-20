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В Петербурге произошел пожар в гимназии 

ТАСС 1 час назад
В Петербурге произошел пожар в гимназии
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло в среду днем в гимназии номер 513 на улице Латышских стрелков в Санкт-Петербурге, из учебного заведения эвакуировали более тысячи учеников, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"В помещении серверной на первом этаже возгорание на площади 1,5 кв. м. Эвакуированы 1050 детей", — сказал представитель ведомства. Он добавил, что детей вывели в школу номер 572, которая расположена на этой же улице.

В настоящее время открытое горение на месте ЧП ликвидировали. Здание гимназии из-за пожара было обесточено.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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