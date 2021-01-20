Рыбаков сняли с оторвавшейся льдины в море у Сахалина 

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Рыбаков, которых уносило в море на оторвавшейся от припая льдине у восточного побережья Сахалина, сняли со льда. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"В Макаровском районе сняли со льда рыбаков. Их личности устанавливаются", — написал он.

Уточняется, что льдина дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. На ней находились восемь рыбаков-любителей. В спасательной операции участвовали сотрудники ГИМС и МЧС

Ранее спасатели достали человека, который провалился под лед на Москве-реке. Инцидент произошел рядом с причалом Парка Горького.