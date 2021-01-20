У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье

Подольске пожилая гадалка, ее сын и невестка похитили у женщины младенца.

Как стало известно, 25 декабря цыгане убедили мать младенца в необходимости оказать ему медицинскую помощь, после чего увезли его в неизвестном направлении.

Ребенок провел у похищенных более трех недель до тех пор, пока правоохранители не нашли подозреваемых в Пензенской области.

По решению суда их заключили под стражу. Сама гадалка заявила, что ребенок не нужен был пострадавшей и она забрала его, поскольку у ее сына нет детей.