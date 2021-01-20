У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье

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Москва

Похитивших младенца гадалку с сыном и невесткой сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Подольске пожилая гадалка, ее сын и невестка похитили у женщины младенца.
Как стало известно, 25 декабря цыгане убедили мать младенца в необходимости оказать ему медицинскую помощь, после чего увезли его в неизвестном направлении.
Ребенок провел у похищенных более трех недель до тех пор, пока правоохранители не нашли подозреваемых в Пензенской области.
По решению суда их заключили под стражу. Сама гадалка заявила, что ребенок не нужен был пострадавшей и она забрала его, поскольку у ее сына нет детей.
Происшествия , Видео , Криминал
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