Подросток найден мертвым в челябинском изоляторе 

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По данным ведомства, тело молодого человека было найдено 19 января. В тот день прошел суд по мере пресечения и подросток был арестован на два месяца. 20 января его должны были увезти в СИЗО

«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством», — пояснили в главке.

В МВД также отметили, что проводится проверка, «направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».

Информация о задержании двух подростков из Кургана 16 и 17 лет 19 января появилась на сайте СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в январе текущего года около деревни Круглое Красноармейского района они «приобрели наркотическое средство массой более 950 гр., которое впоследствии намеревались сбыть».

«Рамблер» писал, что ранее в Красноярском крае подросток покончил с собой после школьного педсовета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость.